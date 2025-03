Claude overweegt opleiding te volgen

Tekst: Nicky Molendijk

Claude zal Nederland in mei vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. Ondanks de zanger steeds populairder wordt met zijn muziek, overweegt hij ook een opleiding te volgen. In LINDA.meiden vertelt Claude hier meer over.

“Er zijn nog zo veel dingen die ik interessant vind in het leven”, vertelt hij. “De opleiding hotelmanagement vind ik leuk klinken, maar meester of psycholoog worden lijkt me ook wel wat. Hoe mensen denken en naar het leven kijken vind ik gewoon heel interessant”, vult hij aan.

De zanger sluit het dan ook niet uit om ooit voor de klas te staan. “Ik vind het bijzonder dat je als meester zo veel impact kan hebben op leerlingen, ze iets kan bijbrengen over normen en waarden”, legt hij uit. “Ik blijf zeker bouwen aan mijn muziek, maar sluit ook niet uit dat ik over tien jaar ergens voor de klas sta.”