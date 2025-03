Claude over songfestival outfit: ‘Wordt zo vet’

Tekst: Nicky Molendijk

In mei staat Claude op het podium tijdens het Eurovisie Songfestival in Basel. De zanger vertelt in de 538 Ochtendshow dat hij weet in welke outfit hij gaat optreden. “Het wordt zo vet, hij is klaar”, zegt hij.

Verder wil Claude nog niks over zijn outfit verklappen, maar hij doet wel een boekje open over zijn optreden. “Over de act zeg ik: Ik ga wel even dansen op het podium. Het wordt zo vet en ik wil niet dat er nog iets lekt”, aldus de zanger.

De zanger vindt het “bizar” dat hij momenteel op de vijfde plek bij de bookmakers staat. “We gaan er alles uithalen, we gaan voor de winst, maar top vijf is toch een hele mooie positionering”, vertelt hij. Claude hoopt dan ook de finale te halen: “Daar gaan we voor en dan zien we wel.”