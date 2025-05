Claude nog niet zenuwachtig voor songfestivalfinale: ‘Heel veel zin in’

Tekst: Nicky Molendijk

Het is een spannende dag voor Claude. De zanger zal zaterdagavond op het podium staan in de finale van het Eurovisie Songfestival. Aan Nederlandse media vertelt Claude bij het vertrek van het hotel naar de St. Jakobshalle dat hij er helemaal klaar voor is.

Claude heeft erg veel zin om vanavond op te treden. “Het is heel gek; ik heb eigenlijk geen spanningen nu”, vertelt hij. “Misschien dat het straks verandert, ik weet het niet. Ik heb er gewoon heel veel zin in en ik ben heel erg bewust dat dit de laatste dag is dat ik ga performen.”

Het doel van de zanger was om de finale te halen. “En nu is het gewoon genieten en zo goed mogelijk mijn best doen en ervoor gaan. Maar winnen? Dat is heel leuk meegenomen, maar je kunt het nooit voorspellen”, legt hij uit.

Claude hoopt dat de mensen zijn optreden leuk vinden. “Ik hoop dat ze de boodschap meekrijgen. Ik kijk daar het meest naar uit, meer dan naar de uitslag”, aldus de zanger.

Vrijdagavond moest Claude al optreden voor de vakjury van het evenement. Hierbij haalde hij een paar woorden door elkaar. “Ik vond het wel heel leuk eigenlijk. Een spicy twist. Het is de hele tijd zo hetzelfde, nu even wat anders.”