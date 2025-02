Claude geëmotioneerd door lekken songfestivalnummer: ‘Gewoon klote’

Tekst: Nicky Molendijk

Donderdag was de officiële lancering van het songfestivalnummer van Claude. Ondanks het nummer woensdag al was uitgelekt, werd de videoclip vandaag op het grote scherm in een van de filmzalen van Eye in Amsterdam afgespeeld.

Claude heeft zelf tijdens de lancering wel een klein traantje moeten wegpinken. “Ik vind het fucking vet”, zegt hij. Ook reageert de zanger op het lekken van het nummer. Aan de zaal, die vol zat met familie, vrienden en media, vertelde hij dat dit “gewoon klote” was. “Gelukkig is de clip nog niet gelekt”, grapte hij.

Woensdag hoorde de zanger van het nieuws toen hij onderweg was naar songfestivalrepetities. “Ik dacht eerst: oh, de titel ligt op straat. Maar het was de hele song. Dat was niet leuk.”