Chantal Janzen over tweede seizoen Eén grote familie: ‘Meer ballen getoond’

Tekst: Nicky Molendijk

Na het succes van het eerste seizoen, is zaterdag het tweede seizoen van de Videoland-serie Eén grote familie uitgekomen. Hoofdrolspeelster en bedenker van de serie Chantal Janzen doet een boekje open over de nieuwe afleveringen.

Volgens Janzen hebben de scriptschrijvers in het tweede seizoen “een heftige beslissing genomen”. Ook verklapt ze dat haar personage, Julia, “een keuze maakt die heel vervelend en onhandig is voor de rest.” Muus en Janzen zeggen tegen het ANP: “We hebben wat meer ballen getoond in de verhaallijnen.”

De serie gaat over een samengesteld gezin, wat volgens Janzen en Muus heel gebruikelijk is. “We bedenken geen dingen die dan niet zouden gebeuren of die te rooskleurig zijn. Dat is het gewoon heel vaak niet. Een samengesteld gezin is altijd het gevolg van iets verdrietigs. Daarom hebben we ook geen komedie gemaakt.”

“Veel mensen zien het als een verlies als dat uit elkaar valt, maar dat gebeurt soms gewoon”, gaat Muus verder. “De serie laat zien dat er altijd een nieuwe manier is waarin je opnieuw kunt beginnen en je die keuze soms ook móét maken. Voor jezelf, voor je kinderen. Het is een steuntje in de rug voor mensen die denken dat ze het fout hebben gedaan.”