Britt Dekker reageert op verwarring: ‘Wat is het nou?’

Britt Dekker, presentatrice tijdens de uitreiking van de NPO Zapp Awards vanuit Studio 21 in Hilversum, heeft gereageerd op de verwarring die ontstond bij de uitreiking van de prijs voor Favoriete Jeugdprogramma afgelopen zaterdag. De winnaar was Bommetje!, maar per ongeluk werd de naam van een ander programma genoemd.

Een 11-jarige winnaar van Heel Holland Bakt Kids mocht de winnaar oplezen, maar “riep per ongeluk het verkeerde programma”, zegt Dekker tegen Shownieuws, namelijk kanshebber Brugklas. Hij was daarna “helemaal van slag”, zegt de presentatrice.

“Ik hoorde dat hij Brugklas riep en ik keek naar Klaas van: wat moeten we nu doen?”, vervolgt ze, doelend op medepresentator Klaas van Kruistum. “Want wij wisten dat het Bommetje! was.”

Klaas riep daarna snel ‘Bommetje’, zegt de presentatrice. “Dus het was wel een soort van goedgekomen, maar ja, die mensen van Brugklas dachten natuurlijk van: wat is het nou?”