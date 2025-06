Boek over Danny Vera komt ‘ergens in oktober’ uit

Tekst: Nicky Molendijk

Leuk nieuws voor alle Danny Vera-fans, er komt een boek uit over de zanger. Schrijver Nando Boers heeft de zanger “twee jaar gevolgd”, maakt Vera bekend in de ochtendshow op NPO Radio 2.

Volgens de zanger komt het boek “ergens in oktober” uit. In de ochtendshow Jan-Willem Start Op! vertelde Danny dat Nando met hem mee is gegaan naar Curaçao. Hij onthulde dat Nando heeft geholpen met het nummer Morning Dawns Again. Een luisteraar vroeg zich daarop af of Boers mee was omdat hij een boek aan het schrijven was over de zanger. Hierop antwoordde Danny: “Dat zou best kunnen.”

Volgens de zanger is het geen biografie, maar een boek met “tips en trucs.” Vervolgens grapt hij: “Het is weer eens wat anders dan een lp, mp3 of vinylplaat.”