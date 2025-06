BLØF maakt groot nieuws bekend

Tekst: Nicky Molendijk

BLØF geeft dit najaar een extra optreden in Rotterdam Ahoy. De band heeft bekend gemaakt dat er een show is toegevoegd aan de reeks BLØF & Vrienden en dat ze op 23 november opnieuw op het podium zullen staan.

“Een derde concert in de BLØF & Vrienden reeks in Rotterdam. Het blijft bijzonder dat zoveel mensen hier weer zin in hebben”, schrijft BLØF. Naast de extra datum, is ook de eerste gastartiest aangekondigd. Bente zal aanwezig zijn tijdens de shows.

“Ook wij kijken hier enorm naar uit. Wij weten al van een paar vrienden dat ze in de show zitten, waarvan we nu Bente als eerste bekend kunnen maken. De andere namen houden we nog even geheim, maar het gaan sowieso weer bijzondere avonden worden in november”, aldus de band.

De kaartverkoop is inmiddels gestart.