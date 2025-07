BLØF doet grootse aankondiging

Tekst: Nicky Molendijk

Goed nieuws voor alle fans van BLØF. De band heeft woensdag een nieuwe clubtour aangekondigd. Op social media schrijft de groep: “Het wordt een vol en bijzonder najaar.”

BLØF schrijft op Instagram dat ze eerst met de Vreemde Wegen Tour naar een aantal bijzondere plekken gaan. Ook staat eind november BLØF & Vrienden gepland in Ahoy en nu maken ze bekend de rest van het najaar de popzalen weer in te gaan. “Samen met onze fans genieten van muziek is het allermooiste wat er is, we kunnen niet wachten om iedereen straks weer te zien.”

Tijdens de tour zal de band optreden in Tilburg, Hengelo, Alkmaar, Maastricht, Utrecht, Nijmegen, Groningen en Amsterdam. De kaarten gaan vrijdag om 10 uur in de verkoop.