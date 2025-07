B&B Vol Liefde-Suzanne heeft ‘emotionele week’ achter de rug na breuk met Robert Jan

Tekst: Nicky Molendijk

Suzanne uit B&B Vol Liefde heeft een “emotionele week” achter de rug, dat deelt ze met haar volgers op Instagram. Woensdag maakte Suzanne bekend dat ze een punt heeft gezet achter haar relatie met Robert Jan.

Op social media blikt Suzanne terug op de afgelopen week. “Wat een emotionele week heb ik achter de rug, met heel veel tranen, maar ook met een lach”, begint ze haar bericht. “Dankzij mijn lieve dochters, al mijn lieve vrienden en vriendinnen en vooral deze hechte vriendengroep ga ik het redden”, voegt ze toe.

Ook bedankt Suzanne iedereen voor “alle lieve berichten” die ze heeft ontvangen. “Doet mij heel erg goed. Heel veel dank daarvoor”, schrijft ze.

Woensdag deelde Suzanne dat ze niet meer samen is met Robert Jan. Ze gaf aan dat hun “normen en waarden niet geheel met elkaar overeen komen”. “Dat doet best pijn. Mijn hart ligt in stukken, maar ik weet dat nu voor mezelf kiezen het juiste is, ook al is het niet makkelijk”, aldus Suzanne.