Barbara Sloesen en Joost Hofman uit elkaar

Tekst: Nicky Molendijk

Vervelend nieuws voor Barbara Sloesen en Joost Hofman. Na ruim drie jaar heeft het stel een punt achter hun relatie gezet. Op Instagram vertelt de actrice: “Op zo’n mooie zonnige dag niet zo’n topnieuws vanuit ons”.

Sloesen en Hofman maken samen een video om de breuk bekend te maken. “Bar en ik hebben besloten om niet meer samen verder te gaan”, zegt Joost. “Voordat iedereen schrikt en zo: dat is een beslissing die in goed overleg is gegaan.”

De twee gaan zelf best luchtig om met de situatie en sluiten de video zelfs af met een grapje. “Nieuwe singles op de markt”, aldus Hofman. “Too soon? Knippen we er wel uit.”