Anouk stond op tweede plek met inzending Eurovisie Songfestival

Tekst: Nicky Molendijk

Het scheelde niet veel of Anouk zou dit jaar op het Eurovisie Songfestival in Basel hebben gestaan. Aan RTL Boulevard laat de zangeres weten dat ze ‘via via’ heeft vernomen dat ze in de selectie op de tweede plek is geëindigd.

“Ik vind het altijd heel moeilijk, maar de keuze is op iemand anders gevallen”, vertelt Anouk telefonisch aan het programma. “Ik hoef niet te weten dat ik tweede ben geworden, had dan niks gezegd”, voegt ze toe. Deze boodschap heeft de zangeres echter “niet van die mensen” zelf gehoord, maar van een betrokkene.

Anouk heeft al een keer eerder meegedaan aan het songfestival, in 2013. Toen zong ze haar ballad Birds en eindigde ze op de negende plek. “Het leek me hartstikke leuk om het nog een keer te doen met een wat pittiger nummer. Maar het is wat het is”, zegt ze. Dit keer had ze het nummer Where The Mind Goes ingestuurd.

Gelukkig is Anouk ook blij voor Claude en gunt ze het de zanger ook. “Het is heel veilig, hij is jong en fris. Het is geen gevaar. Ik heb niet het idee dat hij dingen gaat roepen of zeggen die niet kunnen. En het is gewoon een heel leuk vrolijk nummer”, zegt ze over C’est La Vie.