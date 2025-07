Anouk Maas viert zwangerschapsverlof

Tekst: Nicky Molendijk

Anouk Maas deelt op social media een update over haar zwangerschap. De actrice is bijna 34 zwanger van haar eerste kindje en haar verlof is nu begonnen.

Op Instagram deelt Anouk een aantal kiekjes van een “zalig weekend”. “33,5 weken zwanger en nu met verlof. Dit hebben we gevierd in mijn yurt met boswandelingen, kampvuur, lekker gezond eten, een boek lezen èn goed slapen”, schrijft ze erbij.

Maas heeft er bewust voor gekozen om alleenstaande moeder te worden. In maart maakte de actrice bekend in verwachting te zijn. “Na een proces van twee jaar, kan ik jullie eindelijk vertellen dat ik momenteel bezig ben met de grootste productie van mijn leven, want ik ben namelijk zwanger”, schreef ze toen op Instagram.