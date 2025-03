André van Duin durft weer te vliegen: ‘Zonder problemen’

Tekst: Nicky Molendijk

André van Duin heeft een angst overwonnen. De komiek durft weer in een vliegtuig te stappen, dat vertelt hij in Ivo op Zaterdag. Dankzij zijn nieuwe partner Fernando Reyes lukt dat André weer ‘zonder problemen’.

In 2020 moest Van Duin afscheid nemen van zijn man Martin Elferink. “Buiten dat ik Martin mis, voel ik me bevoorrecht weer iemand te hebben ontmoet”, vertelt hij in het programma. “Je leven is toch weer wat minder triest. En je doet andere dingen.” Zo reist de komiek weer per vliegtuig.

Zijn nieuwe partner komt oorspronkelijk uit Spanje. Het stel gaat daarom regelmatig naar Mallorca. “Ik was gestopt met vliegen. Ik dacht: ik heb zoveel gevlogen in mijn leven, het is allemaal goed gegaan. Ik ga geen risico meer nemen”, legt de komiek uit. “Maar nu vlieg ik weer, zonder problemen.”