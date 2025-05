André Hazes en Monique Westenberg ‘al maanden’ uit elkaar

Tekst: Nicky Molendijk

André Hazes spreekt voor het eerst over zijn relatiebreuk met Monique Westenberg. In het RTL 4-programma Humberto op Zondag vertelt de zanger openhartig dat ze al maanden uit elkaar zijn.

Vorige maand schreef Monique op social media dat ze “al even op een andere plek in elkaars leven” staan. Op vakantie in Amerika hebben ze dit nieuws voor het eerst met hun zoontje André jr. gedeeld en vervolgens op Instagram geplaatst. “Dat speelde bij ons al maanden”, laat Hazes weten.

Ook onthult André de reden waarom ze dit op vakantie hebben gedeeld met hun zoontje. “Om te laten zien dat papa en mama nog steeds samen op reis kunnen en dat we een goede band met elkaar hebben”, legt hij uit. “Maar bij ons is dat al afgesloten, dat speelde al maanden.”

Hazes geeft aan in “goede harmonie” uit elkaar te zijn gegaan. “En we zijn goed met elkaar. Dat is me alles waard”, voegt hij toe.