Afscheidsshows Golden Earring gaan door

Tekst: Nicky Molendijk

De afscheidsconcerten van Golden Earring in januari gaan gewoon door. Woensdag werd bekendgemaakt dat gitarist George Kooymans is overleden. Een woordvoerder van de organisatie laat weten dat de shows juist op intitiatief van de gitarist in het leven zijn geroepen.

De band trad voor het laatst in 2019 op. Na de coronapandemie werd George ziek en stopte de groep per direct. Met de afscheidsconcerten in Rotterdam Ahoy sluiten de overige drie bandleden alsnog hun carrière af voor publiek.

In totaal staat de groep vijf keer op het podium tijdens de One Last Night-shows. Van elk verkocht kaartje gaat 5 euro naar een goed doel voor onderzoek naar ALS.