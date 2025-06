Voormalig wielrenster Annemiek van Vleuten verwacht eerste kindje

Annemiek heeft sinds 2022 een relatie met de Spaanse Oscar. In 2023 beëindigde ze haar indrukwekkende wielercarrière, waarin ze onder meer twee wereldtitels tijdrijden behaalde en goud won op de Olympische Spelen in Tokio .

Op de foto poseert Annemiek samen met haar partner, Oscar Abad Suarez, op een bergtop in Italië. ‘Onze laatste vakantie met ons tweetjes, want in september zijn we met z’n drieën,’ pent ze erbij. Het geslacht van de baby houden ze voorlopig nog voor zich.

