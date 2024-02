NOS ‘herkent en erkent’ verhalen over wangedrag

De directie van de NOS “herkent en erkent” de verhalen over wangedrag die naar voren zijn gekomen in het rapport van de Onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen (OGCO) van Martin van Rijn. In het donderdag verschenen rapport staat onder meer dat medewerkers op de redacties van NOS Sport en NOS Nieuws veel vormen van intimidatie hebben meegemaakt of hebben gezien.

“We herkennen de vormen van grensoverschrijdend gedrag die de Commissie-Van Rijn bij de NOS heeft geconstateerd. We erkennen ze ook”, laat de directie weten aan het ANP. “Dezelfde problematiek hebben we gezien in onze eigen inventarisatie bij NOS Sport (van begin 2023) en het daaropvolgende externe onafhankelijke cultuuronderzoek dat we bij de hele NOS hebben laten doen. Die lieten zien dat ons werk te doen staat op het gebied van omgangsvormen en leiderschap. De uitkomsten van de commissie Van Rijn onderstrepen dat.”

De directie noemt het “pijnlijk” dat het niet voldoende is gelukt een “veilige en sociale werkgever” te zijn. “We moeten hierover intern verder in gesprek.”

Serieuze stappen

Volgens de directie zijn er na de uitkomsten van het eigen onderzoek al “serieuze stappen” gezet “richting een cultuurverandering en het creëren van een veiliger werkomgeving.” Met de uitkomsten van het rapport wordt gekeken of de aanpak voldoende is. “De commissie vraagt ook aandacht voor nazorg. Ook daar gaan we op korte termijn vorm aan geven. Dit onderwerp is de komende tijd, naast onze journalistieke taak, het hoofdthema bij de NOS.”

De NOS deed onderzoek na het Volkskrantartikel vorig jaar over wangedrag bij NOS Sport. Ook presentator Tom Egbers werd daarin genoemd en hij legde als gevolg “in goed overleg” zijn werk neer. In het donderdag verschenen rapport worden geen specifieke namen genoemd.