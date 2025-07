You-actrice Victoria Pedretti verloofd: ‘Ben smoorverliefd’

Tekst: Dunya Diercks

Actrice Victoria Pedretti, o.a. bekend van haar rol in de Netflix-series You, The Haunting of Hill House en The Haunting of Bly Manor, gaat trouwen. Haar partner, fotograaf Ethan Delorenzo, ging voor haar op de knieën, schrijft ze bij romantische kiekjes van de twee op Instagram.

“Het is geen geheim dat ik smoorverliefd ben of dat ik verloofd ben met Ethan”, schrijft de 30-jarige actrice. “Ik vertel het aan iedereen die ik tegenkom.”

Eerder verloofd

Victoria en Ethan (31) hebben sinds 2021 een relatie. Ethan was eerder verloofd met The Hunger Game-actrice Jena Malone en heeft met haar een zoon genaamd Ode Mountain.