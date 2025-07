Overleden acteur Michael Madsen was aan het afkicken van alcohol

Tekst: Dunya Diercks

Acteur Michael Madsen, die afgelopen donderdag stierf aan een hartstilstand, was aan het afkicken van alcohol, vertellen ingewijden aan entertainmentsite TMZ. Madsen werd dood gevonden in zijn huis in Malibu. Hij was 67 jaar.

De acteur, vooral bekend van zijn rollen in kaskrakers als Kill Bill en Reservoir Dogs, had jarenlang een stevige drank- en drugsverslaving en werd met grote regelmaat opgenomen in afkickklinieken. Ook leed hij aan depressies, die alleen maar erger werden nadat zijn oudste zoon Hudson in 2022 op 26-jarige leeftijd een einde aan zijn leven maakte. Een aantal maanden terug besloot Madsen af te kicken van alcohol en volgens ingewijden had hij al een paar maanden geen druppel alcohol meer gedronken.

Zes kinderen

Madsen trouwde drie keer en kreeg in totaal zes kinderen. Zoon Christian trad in zijn vaders voetsporen en werd ook acteur. Hij speelde onder meer in de films Palo Alto en Divergent.

Bekijk hieronder Madsen’s legendarische scene in Reservoir Dogs:

Praten over zelfmoordgedachten kan 24/7 via 113 of 0800-0113 en de chat op 113.nl