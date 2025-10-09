Michael J. Fox over gevolgen Parkinson: ‘Steeds nieuwe uitdagingen’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Acteur Michael J. Fox blijft ondanks zijn ziekte opvallend actief. De 64-jarige acteur bracht onlangs zijn nieuwe boek Future Boy uit, dat hij samen schreef met zijn vaste schrijfpartner Nelle Fortenberry. Daarnaast nam hij een gastrol op in het derde seizoen van de Apple TV+-serie Shrinking. Zijn eerste acteerwerk sinds hij in 2020 stopte vanwege de toenemende klachten door Parkinson.

‘Ik ga altijd met pensioen’, grapt Michael J. Fox tegen People. Al eerder kondigde hij zijn afscheid van acteren aan na de serie Spin City in 2000. Naast het schrijven van zijn boek werkt hij aan de audioversie ervan. Ook blijft hij zich inzetten voor de Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research, de organisatie die hij in 2000 oprichtte na zijn diagnose in 1991.

Dag per dag leren omgaan met Parkinson

In de documentaire Still uit 2023 liet Michael zien hoe hij optimistisch blijft, ook wanneer zijn ziekte invloed heeft op zijn spraak en bewegingen. Elke ochtend luistert hij naar zijn lichaam voordat hij bepaalt wat hij die dag aankan. ‘Ik word wakker en krijg de boodschap van hoe de dag zal zijn, en ik probeer me eraan aan te passen,’ vertelt hij.

Leren accepteren en doorgaan

Michael heeft met zijn vrouw Tracy Pollan vier volwassen kinderen en probeert het leven zoveel mogelijk met humor en veerkracht te benaderen. ‘Ik krijg fysiek steeds nieuwe uitdagingen, en ik kom er doorheen. Ik rol veel in een rolstoel en dat was even wennen,’ legt hij uit. Toch blijft hij hoopvol: ‘Je neemt het goede en je grijpt het.’

Michael J. Fox over nieuwe rol

Over zijn rol in de serie Shrinking wil hij niet veel kwijt, maar hij laat wel weten dat hij iemand met Parkinson speelt. Daarover zegt hij: ‘Het was de eerste keer dat ik op de set verscheen, en me geen zorgen hoefde te maken of ik te moe was of hoestte of zoiets”, vertelt hij.

FOTO: ERIKA GOLDRING