Kelsey ‘Frasier’ Grammer vertelt over paranormale ervaring: ‘Overleden moeder wilde ruzie sussen’

Tekst: Dunya Diercks

Acteur Kelsey Grammer, vooral bekend van zijn rol als de pedante Frasier in de gelijknamige sitcom, vertelt in de podcast The Jamie Kern Lima Show over een opmerkelijke paranormale ervaring. Volgens de 70-jarige acteur kwam zijn overleden moeder uit het hiernamaals om een ruzie tussen hem en zijn huidige vrouw Kayte Walsh sussen.

Kelsey en Kayte waren in 2011 nog maar net samen en woonden in het huis van zijn in 2008 overleden moeder Sally. Hij en Kayte kregen op een avond onenigheid en vlak voor ze kwaad naar bed gingen, hoorden ze een enorme klap. “Ik greep meteen een golfclub, die ik speciaal voor dit soort situaties naast mijn bed heb staan.” Hij snelde naar de woonkamer, waar de tv aanstond. “Vreemd, want ik wist zeker dat ik de tv had uitgedaan”, aldus de acteur. “Ik keek wat rond en dacht: bedankt mam. Weet je wel? Ga nooit met ruzie naar bed.”

Hij weet zeker dat het zijn moeder was, omdat de ruimte plots naar bloemen rook, net als zijn moeder. “Het was echt, echt heel apart. Ik dacht: dit is écht, dit is geen ketterij of iets.”

Bekijk het interview hieronder:

Zus verkracht en vermoord

Dit is niet de enige paranormale ervaring van de acteur, die in de podcast aanwezig was om zijn boek Karen: A Brother Remembers te promoten. Hij schreef het boek over zijn jongere zus, die in 1975 werd verkracht en vermoord, nadat hij een bezoek bracht aan een medium. “Ik kreeg een soort dwingend gevoel door via een medium genaamd Esther, iemand met wie we op dat moment werkten: ‘vertel het, vertel mijn verhaal’.” Dus dat deed hij, door het boek te schrijven.

Twee van de drie mannen, seriemoordenaars Freddie Glenn en Michael Corbett, werden veroordeeld tot levenslang. Laatstgenoemden werden niet alleen veroordeeld voor de moord op Karen, maar ook voor de moord op twee andere personen. Vermoedelijk hebben de twee meer moorden op hun naam staan, maar dat kon niet worden bewezen.

Ook vader vermoord

Dit is niet het enige drama voor de familie: ook Kelsey’s vader Frank werd vermoord. Hij werd tijdens een woningoverval doodgeschoten. Kelsey was op dat moment dertien jaar.

Halfbroers ook overleden

Vijf jaar na de moord op Karen sloeg het noodlot opnieuw toe: Stephen en Billy, de halfbroers van de acteur, stierven tijdens een duikongeval op Sint-Thomas, een eiland van de Amerikaanse Maagdeneilanden. Toen Billy na zijn duik niet meer boven kwam, dook Stephen achter hem aan. Hij overleed vervolgens aan een luchtembolie. Het lichaam van Billy is nooit meer teruggevonden. Volgens Kelsey is Billy ten prooi gevallen aan een haai. “Daarna zijn er een hoop haaien gevangen en de kaken van één daarvan matchte de bijtsporen die op de duikuitrusting van Billy zijn gevonden.” Maar dat hebben de autoriteiten in de doofpot willen stoppen, stelde de acteur eerder. “Ik heb daar nog een brief over.”