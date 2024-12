Jay-Z klaagt advocaat van vermeend slachtoffer aan voor smaad

Jay-Z heeft Tony Buzbee, de advocaat van de vrouw die hem beschuldigt van seksueel misbruik, aangeklaagd voor smaad. De advocaten van Jay-Z vinden dat Buzbee bezig is met een “media-kruistocht” waarin iedereen wordt geïntimideerd “die ooit in contact is gekomen” met Sean ‘Diddy’ Combs, meldt het Amerikaanse muziekblad Rolling Stone.

De Amerikaanse rapper werd op 9 december voor het eerst genoemd in een rechtszaak over de verkrachting van een 13-jarig meisje in 2000. Jay-Z zou dat samen met rapper Diddy hebben gedaan. Buzbee staat zo’n 120 mensen bij die Diddy beschuldigen van seksueel wangedrag. Buzbee zegt ook dat hij achter andere beroemdheden aan gaat die volgens hem betrokken zijn bij het vermeende misbruik.

Lees ook: Advocaat Jay-Z over beschuldiging verkrachting: het gaat om geld

‘Chantagepoging’

Shawn Carter, zoals Jay-Z echt heet, noemt de beschuldigingen “gruwelijk van aard” en doet ze af als “chantagepoging”. Hij heeft Buzbee in een brief gevraagd de identiteit van het vermeende slachtoffer bekend te maken. Die heeft dat nog niet gedaan. Jay’s advocaat Alex Spiro benadrukte ook dat Carter en Combs geen hechte vrienden zijn. “Jay-Z heeft niks te maken met deze beschuldigingen”, beklemtoonde hij.