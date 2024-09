Ian McKellen (85) wil rol van Gandalf niet afstaan aan andere acteur

Ian McKellen is niet van plan om zijn rol als Gandalf in de Lord of the Rings-filmreeks aan iemand anders af te staan. Dat zei de acteur te gast bij het programma Today van BBC Radio 4.

Eerder werd bekend dat er wordt gewerkt aan een nieuwe Lord of the Rings-film. De film, The Hunt for Gollum, moet in 2026 verschijnen. McKellen liet zich uit over de mogelijkheid om Gandalf in de nieuwe film te spelen. “Als het aan mij ligt, doet niemand anders de puntmuts en baard op.”

Val van podium

De 85-jarige acteur raakte in juni gewond nadat hij tijdens een voorstelling van het podium viel. Hij brak zijn pols en liep een blessure aan een wervel op. Toch is hij niet van plan te stoppen met acteren. “Ik ga gewoon door zolang de benen en de longen en de geest blijven werken”, aldus McKellen. Hij zei wel dat hij de rest van het jaar vrij neemt.