Ian McKellen (85) langer in lappenmand na val van podium

Ian McKellen is nog niet voldoende hersteld van zijn val om donderdag weer op het toneel te staan. De 85-jarige acteur mist daarom de drie laatste voorstellingen van het stuk Player Kings in Londen. Zijn rol in de Shakespeare-bewerking wordt overgenomen door collega David Semark.

Semark vervangt McKellen van donderdag tot en met zaterdag, maken de producenten bekend op X. Het is niet duidelijk wanneer McKellen weer terugkeert. De productie begint op 3 juli, in Bristol, aan een tournee door het Verenigd Koninkrijk.

Verwondingen onduidelijk

De acteur viel maandagavond tijdens een voorstelling van het podium. Eerder werd verwacht dat hij woensdag weer kon optreden, maar dat werd later opgeschoven naar donderdag. Het is niet duidelijk welke verwondingen McKellen heeft opgelopen.