Gérard Depardieu krijgt in rechtszaak voorwaardelijke celstraf van 18 maanden: gaat in hoger beroep

Tekst: Dunya Diercks

De Franse acteur Gérard Depardieu (76) is dinsdag in zijn eerste zaak schuldig bevonden aan aanranding en is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van achttien maanden, plus een boete van 20.000 euro en een schadevergoeding voor de slachtoffers. Ook wordt hij opgenomen in het register van zedendelinquenten. Hij heeft al laten weten in hoger beroep te gaan, meldt zijn advocaat tegen persbureau AFP.

De acteur is schuldig bevonden aan aanranding van een nu 54-jarige vrouw en een 34-jarige vrouw. Beide vrouwen waren werkzaam in een film waarin Depardieu speelde: Les volerts Verts uit 2022. De 54-jarige vrouw was decorontwerper voor de film, de 34-jarige vrouw was assistent-regisseur.

Tientallen vrouwen

Zij zijn bepaald niet de enigen die Depardieu hebben beschuldigd: tientallen vrouwen stellen dat zij het slachtoffer werden van het wangedrag van de acteur. Hij wordt ook nog verdacht van verkrachting.