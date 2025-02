Gene Hackman samen met vrouw en hond dood aangetroffen in woning

Tekst: Nicky Molendijk

Gene Hackman is op 95-jarige leeftijd in zijn woning overleden. Zijn lichaam en dat van zijn vrouw, pianiste Betsy Arakawa, werden woensdag volgens de BBC en Sky News aangetroffen in hun huis in Santa Fe.

De acteur heeft in zijn leven twee Oscars gewonnen, voor de klassiekers The French Connection (1972) en Unforgiven (1993). In totaal kreeg hij vijf nominaties, onder meer ook voor zijn rol als FBI-agent in racismedrama Mississippi Burning (1989).

Gene is in 2004 met pensioen gegaan. Sindsdien verscheen hij niet meer op het witte doek, maar schreef hij wel een aantal historische boeken en sprak hij documentaires in.