Céline Dion over zeldzame ziekte: voelt alsof mijn keel wordt dichtgeknepen

Céline Dion zegt dat het door haar aandoening stiff-person-syndroom soms voelt alsof iemand haar keel dichtknijpt. Dat vertelt de 56-jarige zangeres in preview van een interview dat dinsdag op NBC wordt uitgezonden.

De Canadese kreeg eind 2022 de diagnose stiff-person-syndroom, een zeldzame neurologische aandoening die stijfheid en spasmes in de spieren veroorzaakt. Door de aandoening kan de zangeres niet meer optreden. “Het voelt alsof iemand je keel dichtknijpt”, zegt Dion waarna ze op een ademloze, ingehouden toon zegt dat ze geen intonatie kan geven aan haar stem.

Gebroken ribben

De spasmes die de zangeres soms ervaart, kunnen op meerdere plekken in haar lichaam voorkomen. “Het kan in de buik zijn, maar ook in de ruggengraat of de ribben. Als het soms heel erg is, kan ik ook een paar ribben breken.” Ook zegt Dion soms te verkrampen in haar handen of voeten. “Als ik mijn voeten op een bepaalde manier neerzet, blijven ze zo staan. Ik ben dol op koken, maar als ik aan het koken ben trekken mijn vingers in een bepaalde positie. Het is een soort kramp, je kunt ze niet lostrekken.”

Beeld Getty Images