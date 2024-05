Celine Dion is vastbesloten weer op te treden ondanks ziekte

Celine Dion heeft het erg moeilijk gehad met haar ziekte. In de trailer voor de documentaire I Am: Celine Dion vertelt de Canadese zangeres hoe graag ze weer op het podium zou staan en dat ze vastbesloten is om weer op te treden. “Ik mis het zo erg”, zegt Dion. “Als ik niet kan rennen, dan loop ik. Als ik niet kan lopen, dan kruip ik.”

Dion kreeg in december 2022 de diagnose van het ‘stiff-person’-syndroom, een zeldzame neurologische aandoening die stijfheid en spasmes in de spieren veroorzaakt. “Ik was eerder nog niet klaar om erover te praten”, zegt de zangeres. “Maar nu wel.”

De documentaire, die op 25 juni uitkomt, laat een jaar uit het leven van Dion zien.