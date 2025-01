Ariana Grande bedankt ‘goede vrienden botox en fillers’ bij prijsuitreiking

Ariana Grande (31) is “botox en fillers” dankbaar voor het feit dat ze er nog zo jong uitziet. Dat zei de actrice en zangeres grappend bij het in ontvangst nemen van de award voor opkomende ster tijdens het Palm Springs Film Festival.

“Ik acteerde als kind al, dus ik had nooit verwacht dat ik op mijn 31e nog de titel ‘opkomende ster’ zou krijgen”, sprak Grande het publiek toe. Ze kreeg de prijs overhandigd van actrice Jennifer Coolidge. “Daarom wil ik mijn twee vrienden botox en fillers bedanken.”

ariana grande butera the woman that you are pic.twitter.com/BQUWpNe2B6 — mel ❀ (@hcsiequake) January 5, 2025

Grande heeft zich in 2023 al eens openhartig uitgesproken over de behandelingen die ze heeft ondergaan toen ze jonger was. Ze gebruikte naar eigen zeggen tot 2018 botox en fillers, maar stopte daarmee omdat het “te veel” werd.

Hangende ster

De Wicked-ster besloot haar toespraak met nog een grapje: “Ik dacht dat ik nu wel de titel van ‘licht verwelkende ster’ of ‘hangende ster’ zou krijgen, dus bedankt hiervoor.”