Angelina Jolie openhartig over kleine vriendengroep: ‘Ben vaak bedrogen’

Angelina Jolie is niet het type persoon dat veel hechte relaties heeft. Dat zegt de actrice in een interview met The Hollywood Reporter. “Misschien komt het doordat ik jong één van mijn ouders ben verloren, of door mijn werk, of doordat ik vaak ben bedrogen.”

“Ik heb weinig van die warme, hechte relaties. Maar ik heb er een paar en dat is ook genoeg”, aldus de 49-jarige Jolie. “Ik heb een paar personen die ik vertrouw. Door de jaren heen heb ik ook vrienden gehad die er niet bleken te zijn toen het nodig was.”

Lees ook: Dochter Angelina Jolie en Brad Pitt verandert achternaam

‘Wil niet per se alleen zijn’

Degenen die in de “inner circle” van Jolie zitten, weten volgens de actrice precies hoe zij graag ontspant. “Als iemand slechte tv-programma’s wil kijken en Thais eten wil bestellen, ben ik de eerste die naast hem of haar op de bank gaat zitten. Ik ben graag bij mensen van wie ik hou. Ik ben niet iemand die per se alleen wil zijn.”