Sarah Puttemans Viktor Verhulst Verloofd

‘Mr. & Mrs. Verhulst’: Viktor en Sarah vieren verloving stijlvol in Dubai

Tekst: Denise Delgado

27/11/2025

Viktor Verhulst (31) en Sarah Puttemans (26) stralen van oor tot oor tijdens een romantische getaway in Dubai, waar ze hun kersverse verloving vieren. Op Instagram trakteert het stel hun volgers op een reeks zonnige kiekjes, compleet met palmbomen, glamour en natuurlijk die fonkelende ring.

Sarah deelt de foto’s met het bijschrift: ‘Er even tussenuit met mijn verloofde’ en dat zegt eigenlijk alles. Want naast een lieve foto van Viktor en Sarah, zien we ook de ring en duikt een schattige hartvormige taart op met daarop trots: ‘Mr. & Mrs. Verhulst’.

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Lees ook: Viktor Verhulst bezig met eigen realityproject

Volgens vader Gert Verhulst en bonusmama Ellen Callebout hing het aanzoek al een tijdje in de lucht. “Ze zijn al vier à vijf jaar samen. Er werd al langer gesproken over trouw- of verlovingsplannen,” vertelde Gert eerder aan HLN.

Het stel zwijgt nog over het moment suprême, maar de weddingbells lijken nu al te oefenen voor hun grote dag. Ellen verwacht dat de bruiloft er snel aankomt. “Viktor is een man die van aanpakken weet. Hij zal er zeker geen twee jaar mee wachten.”

Bekijk ook:

BEELD: INSTAGRAM: @SARAHPUTTEMANS

LEES OOK

Liefdevol afscheid voor René Karst mét zijn iconische groene bril
Macaulay Culkin open voor comeback als Kevin in nieuwe Home Alone-film
Prins William mist poolshot en geeft fotografen de schuld
Koning reikt prestigieuze Erasmusprijs uit aan filosoof Donna Haraway

Uit andere media

Party Portretten Van De Bevers, Te Weten John De Bever En Kees Stevens

John de Bever over leeftijdsverschil met Kees: ‘Ik zorg dat ik de 90 niet haal’

John de Bever en zijn partner Kees Stevens krijgen geregeld vragen over hun leeftijdsverschil van twintig jaar, maar de twee laten duidelijk merken dat het voor hen geen enkel struikelblok vormt. Sterker nog, volgens John brengt het juist plezier en energie in hun relatie. Hij zegt deze week in Panorama: “Het leeftijdsverschil houdt me ook…
Vriendin Voor deze sterrenbeelden wordt 2026 een geweldig jaar

Voor deze sterrenbeelden wordt 2026 een geweldig jaar

Het jaar loopt bijna op zijn einde. 2026 staat voor de deur, dus dat betekent een nieuw jaar, nieuwe kansen. En voor deze sterrenbeelden belooft het een fantastisch jaar te worden.
Weekend Macauley Culkin Home Alone

Macaulay Culkin open voor comeback als Kevin in nieuwe Home Alone-film

Macaulay Culkin (45) sluit niet uit dat hij opnieuw in de huid van Kevin McCallister zou kruipen voor een nieuwe ‘Home Alone’-film. Tijdens zijn liveshow ‘A Nostalgic Night With Macaulay Culkin’ in Californië verraste hij het publiek met een volledig uitgedachte pitch voor een modern vervolg.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise