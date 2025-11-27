‘Mr. & Mrs. Verhulst’: Viktor en Sarah vieren verloving stijlvol in Dubai

Tekst: Denise Delgado

Viktor Verhulst (31) en Sarah Puttemans (26) stralen van oor tot oor tijdens een romantische getaway in Dubai, waar ze hun kersverse verloving vieren. Op Instagram trakteert het stel hun volgers op een reeks zonnige kiekjes, compleet met palmbomen, glamour en natuurlijk die fonkelende ring.

Sarah deelt de foto’s met het bijschrift: ‘Er even tussenuit met mijn verloofde’ en dat zegt eigenlijk alles. Want naast een lieve foto van Viktor en Sarah, zien we ook de ring en duikt een schattige hartvormige taart op met daarop trots: ‘Mr. & Mrs. Verhulst’.

Volgens vader Gert Verhulst en bonusmama Ellen Callebout hing het aanzoek al een tijdje in de lucht. “Ze zijn al vier à vijf jaar samen. Er werd al langer gesproken over trouw- of verlovingsplannen,” vertelde Gert eerder aan HLN.

Het stel zwijgt nog over het moment suprême, maar de weddingbells lijken nu al te oefenen voor hun grote dag. Ellen verwacht dat de bruiloft er snel aankomt. “Viktor is een man die van aanpakken weet. Hij zal er zeker geen twee jaar mee wachten.”

BEELD: INSTAGRAM: @SARAHPUTTEMANS