Spanning stijgt voor Gordon: zin in, maar eng

Gordon heeft “wel zin in” het verschijnen van zijn nieuwe realityshow, maar de presentator vindt het “ook eng”. Dat zegt de 56-jarige tv-maker in een promo van het programma getiteld Dit ben ik, Gordon, die hij deelt via sociale media.

“Je gaat dingen zien die je normaal gesproken niet ziet van mij”, aldus Gordon. In het fragment is onder meer een ruzie te zien die de presentator had met RTL Boulevard-deskundige Aran Bade. “Jij noemde mij toch labiel op tv?”, sneert Gordon naar Bade.

‘Zo bijzonder’

Dit ben ik, Gordon is vanaf 6 september te zien bij SBS6. “Het wordt zo iets bijzonders”, zei hij eerder over het programma. De serie is gemaakt door John van den Heuvel en zijn productiebedrijf.