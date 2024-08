Gordon is trots als ‘aap met 7 lullen’ na heropening koffiezaak

Gordon is heel blij met de heropening van zijn koffiezaak in Blaricum. “Trots als een aap met 7 lullen zou m’n moeder zeggen”, schrijft de zanger en presentator op Instagram.

De opening van Blushing wordt vrijdag gevierd. Gordon verwacht “dik tweehonderd mensen”, vertelt hij in een video. Een dag later is de zaak geopend voor gasten.

De eerste vestiging van Blushing in Blaricum ging twee jaar geleden dicht door personeelstekort. De nieuwe locatie zit aan de overkant.