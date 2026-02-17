John de Bever verbetert Johan Derksen over afwezigheid Ranking The Stars

Tekst: Evelien Berkemeijer

Er is verwarring ontstaan over de afwezigheid van John de Bever bij Ranking The Stars, maar die blijkt simpel verklaarbaar.

Johan Derksen suggereerde in Vandaag Inside dat zijn vriend John de Bever was gestopt met opnames van Ranking The Stars omdat hij het allemaal niet kon verstaan. Volgens John was dit echter al veel eerder afgesproken.

Derksen raadt deelname af

In de podcast van De Bevers maakte Johan Derksen duidelijk dat hij Kees en John had afgeraden om mee te doen aan Ranking The Stars. Hij noemde het programma er een voor B-artiesten en vond niet dat de twee onder die categorie vallen. Daarmee zette hij al vroeg vraagtekens bij hun deelname.

Uitspraken in Vandaag Inside

In Vandaag Inside deed Johan er nog een schepje bovenop. Hij zei: ‘Ja, John is nou zo ver dat hij niet meer gaat. Hij zegt: ‘Kees zit altijd te lachen naast me, maar ik versta er niks van.’ Die heeft dus geen zin meer.’ Toen werd opgemerkt dat het programma al was opgenomen en John dus niet halverwege kon opstappen, reageerde hij: ‘Nee, want John gaat niet meer.’

John legt afwezigheid uit

Na een verzoek om duidelijkheid vanuit Shownieuws verduidelijkte John de Bever dat er niets abrupts aan de hand was. ‘Wij voelen ons niet verplicht, maar als RTL ons vraagt voor een programma doen we daaraan mee. Ik zou twee keer meedoen, Kees zou vier keer meedoen, dat is de reden dat ik er niet bij was.’ Volgens John zijn er misverstanden ontstaan: ‘Het is een beetje uit zijn verband getrokken. Johan had het ook verkeerd begrepen want het was al opgenomen, maar Johan dacht dat het nog opgenomen zou worden. Dus vandaar.’ Door zijn antwoord te beëindigen met ‘Maar waar hebben we het allemaal over?’, maakt John duidelijk dat het volgens hem groter is gemaakt dan nodig.

Foto: ANP