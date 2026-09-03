Eerste beelden nieuw duo Flikken Maastricht beloven meteen veel spektakel

Tekst: Ruth Smeets

Het duurt nog even voordat seizoen 21 van Flikken Maastricht te zien is, maar AVROTROS heeft alvast de eerste bewegende beelden vrijgegeven. Daarin is te zien hoe Eva van Dongen en haar nieuwe vaste partner Lars Peeters samen een gevaarlijke politieactie uitvoeren.

Angela Schijf speelt opnieuw de rol van Eva, terwijl Egbert-Jan Weeber als Lars haar nieuwe compagnon is. Na het afscheid van Floris Wolfs krijgt Eva daarmee definitief een andere partner aan haar zijde. Wanneer het nieuwe seizoen van Flikken Maastricht precies van start gaat, is nog niet bekend.

Nieuw duo meteen in het heetst van de strijd

In het fragment op Instagram is te zien hoe Eva en Lars zich voorbereiden om een woning binnen te vallen. De spanning loopt snel op en binnen korte tijd mondt de actie uit in een schietpartij. De verdachten weten vervolgens te ontkomen. AVROTROS schrijft bij de beelden: ‘De eerste beelden van ons nieuwe duo in actie’. Het lijkt erop dat Eva en Lars elkaar tijdens de actie al goed weten te vinden.

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Kijkers reageren enthousiast

Veel fans zijn blij eindelijk wat van het nieuwe seizoen te zien. ‘Dit ziet er nu al spannend uit. Ben echt benieuwd hoe dit nieuwe duo gaat uitpakken in seizoen 21’, schrijft een kijker. Een andere fan laat weten: ‘Kijk er zo naar uit’. Lars werd eerder geïntroduceerd als de nieuwe politiepartner van Eva en lijkt die plek nu definitief in te nemen.

Wolfs blijft voor sommigen onvervangbaar

Toch zijn er ook kijkers die nog altijd moeite hebben met het vertrek van Victor Reinier. De acteur, die jarenlang Floris Wolfs speelde, verdween eerder uit de serie na vermeend wangedrag op de set. Dat heeft hij zelf ontkend. ‘Nadat Victor niet meer speelt in deze serie ben ik totaal afgehaakt. Heb het afgelopen seizoen ook totaal niet gezien. Ga dit ook totaal niet kijken’, reageert iemand. Een ander schrijft: ‘Machtig feuilleton, maar we missen Wolfs’. Weer een ander laat weten: ‘Zonder Wolfs is het geen Flikken meer, zo zonde.’