Acht deelnemers zoeken de ware in zesde seizoen B&B Vol Liefde

Tekst: Evelien Berkemeijer

Acht vrijgezelle B&B-eigenaren openen deze zomer niet alleen hun deuren, maar ook hun harten in een nieuw seizoen van B&B Vol Liefde.

Van de Spaanse kusten tot Aruba, Bonaire, Ibiza en Frankrijk hopen de deelnemers iemand te vinden met wie zij hun leven kunnen delen. Het zesde seizoen is vanaf 20 juli acht weken lang elke maandag tot en met donderdag om 20.55 uur te zien bij RTL 4. Een week vooruitkijken kan bij Videoland, waar op donderdag 16 juli ook de eenmalige special B&B Vol Liefde: Hoe Is Het Nu Met? gelijktijdig met RTL 4 te zien is.

Caroline zoekt liefde in Spanje

Caroline woont sinds drie jaar in Estepona, aan de Costa del Sol. Op haar terrein runt ze een kleinschalige casíta voor vakantiegangers en heeft ze een exotische fruittuin. Daarnaast is ze vrijwilliger bij de lokale hondenopvang en trotse moeder van drie dochters. Ze zoekt een sportieve man die niet rookt, dol is op honden en graag goed verzorgd voor de dag komt.

Eline hoopt op een nieuw hoofdstuk op Aruba

Eline liet tijdens de coronaperiode alles achter in Nederland om haar droom op Aruba waar te maken. Ze verbouwde eigenhandig een huis tot een stijlvolle B&B met vier appartementen. Na ruim negen jaar single te zijn geweest, is ze klaar om haar hart te openen voor een avontuurlijke, oprechte en warme man. Net als haar drie zussen wil ze graag een eigen gezin en hoopt ze dat haar kinderwens ooit in vervulling mag gaan.

Fred zoekt een levensgenieter op Bonaire

Fred leeft al jaren zijn droom op Bonaire. De kunstenaar runt drie charmante gastenverblijven en verkoopt drie keer per week zijn beroemde zelfgerookte kip met zijn foodtruck Koninklijke Kip Tukkie. Hij is energiek, creatief en avontuurlijk, en zoekt een vrouw die zijn passie voor het leven deelt. Het liefst vindt hij iemand die gezellig, flamboyant, creatief en jong van geest is.

Iris wil haar Soulfarm delen

Iris runt in Catalonië een Soulfarm, waar onder meer ruimte is voor groepen die retreats willen organiseren. Naast B&B-eigenaar en boss lady is ze moeder van vier zoons, maakt ze kunst en houdt ze van salsadansen en cultuur. Ze zoekt een man die midden in het leven staat en vol passie zit. Via dit avontuur hoopt ze een nieuwe soulmate te ontmoeten.

Nisha Tara zoekt een zielsverwant in Frankrijk

Nisha Tara leeft haar Franse droom in La Rouquette, in het groene hart van Lot-et-Garonne. Ze runt daar een Inn met meerdere gastenverblijven en wil een vrijstaat creëren met respect voor de natuur. Op haar terrein is ruimte voor retreats, maar er worden ook geregeld feestjes georganiseerd. Ze zoekt een leuke, lieve en open-minded vrouw op wie ze kan bouwen en met wie ze kan genieten van het Franse leven.

Paul staat open voor een nieuw begin

Paul verruilde in 2021 samen met zijn vrouw Nederland voor Spanje, waar zij hun B&B in Vidreres openden. In 2024 werd dat geluk hard onderbroken toen zijn vrouw na een kort ziekbed overleed. Nu zet hij hun droom voort met dezelfde warmte en toewijding. Hij zoekt een liefdevolle vrouw die, net als hij, gelooft dat het nooit te laat is voor een nieuw begin.

Thomas opent zijn Spaanse paradijs

Thomas woont en werkt in Valencia en heeft sinds vorig jaar een B&B in Dénia. De villa verhuurt hij aan vakantiegangers, maar hij is er zelf ook geregeld te vinden om de drukte van de stad te ontvluchten. Hij zoekt een gezellige, sportieve en zelfstandige vrouw, mogelijk met dezelfde wens om in de toekomst een gezin te stichten. Samen met zijn hond Fox opent hij de deuren van zijn Spaanse paradijs in de hoop de ware te vinden.

Timothy zoekt liefde op Ibiza

Timothy is al dertien jaar een energieke ondernemer op Ibiza. Hij runt een kroeg, snackbar en meerdere foodtrucks, werkt aan zijn eigen kaviaarmerk en heeft na zijn eerdere B&B en guesthouse een nieuw project op het oog. Na ruim een jaar vrijgezel te zijn geweest, zoekt hij een man die zijn ritme begrijpt, avontuurlijk is en tegen een stootje kan. Achter zijn stoere houding schuilt een warme, loyale man die klaar is voor een nieuwe liefde.

Vorige week trouwden B&B Vol Liefde-Albert en Joyce:

FOTO’S: THIRZA WIJNJA/RTL