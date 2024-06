Advocaat: Ali B is ondanks strafeis tevreden

Deze week reageert Ali B’s advocaat Bart Swier in Weekend op de drie zittingsdagen van afgelopen week. Ali hoorde drie jaar celstraf tegen hem geëist worden, maar toch is hij tevreden. “Hij heeft alles kunnen zeggen wat hij wil.”

Vorige week eiste het OM drie jaar celstraf tegen Ali B wensen twee aanrandingen en twee verkrachtingen. Aangezien de rapper deze aantijgingen ontkent is hij uiteraard niet opgelucht, aldus zijn advocaat. Toch is Ali tevreden. “Hij vindt dat hij een eerlijk proces heeft gehad. Hij heeft alles kunnen zeggen wat hij wil, dus hij heeft er een goed gevoel over.”

Imago verwoest

Of Ali’s imago voorgoed is verwoest weet zijn advocaat niet. “Daar heb ik geen mening over. Het gaat mij om vragen als: is er bewijs, kan hij worden veroordeeld, moet hij worden vrijgesproken?”

