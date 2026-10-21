Netflix-hit ‘De Eetclub’ jaagt op Nederlands kijkcijferrecord

Tekst: Evelien Berkemeijer

‘De Eetclub’ doet het bijzonder goed op Netflix. De Nederlandse thrillerserie heeft inmiddels 17 miljoen views verzameld en kan daarmee uitgroeien tot de best bekeken Nederlandse serie ooit op de streamingdienst.

Netflix neemt De Eetclub mee in een overzicht van internationale successen in de kwartaalcijfers. Buiten Nederland is de serie te zien als The Perfect Lie. De cijfers zijn voorlopig en lopen tot en met 18 oktober.

Zo komt Netflix aan 17 miljoen views

Het aantal views staat niet automatisch gelijk aan 17 miljoen afzonderlijke kijkers. Netflix deelt voor deze berekening de totale kijktijd door de speelduur van de serie. De streamingdienst meldt daarnaast dat niet-Engelstalige producties een steeds groter deel van het totale kijkvolume vormen: dat aandeel groeide in tien jaar tijd van minder dan 10 procent naar ruim een derde.

‘De Eetclub’ gebaseerd op bestseller

De serie is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Saskia Noort. De Eetclub draait om een welgestelde vriendengroep, waarvan het ogenschijnlijk perfecte bestaan verandert wanneer een van de leden overlijdt bij een woningbrand. In de hoofdrollen zijn onder anderen Loes Haverkort, Charlie Chan Dagelet, Rifka Lodeizen, Noortje Herlaar, Remko Vrijdag, Teun Luijkx, Matthijs van de Sande Bakhuyzen en Edwin Jonker te zien.

Loes Haverkort over het succes: