Jamai Loman opent na Maestro een nieuwe traditie in Het Concertgebouw

Tekst: Evelien Berkemeijer

Voor Jamai Loman kwam er een droom uit met zijn deelname aan Maestro, en nu krijgt die droom een bijzonder vervolg.

Als eerste eregast staat Jamai Loman tijdens Het Grote Klassieke Muziek Festijn in Het Concertgebouw. Op 17 en 18 november leidt hij een uitbundige avond vol hoogtepunten uit de klassieke muziek, samen met een popup-orkest en muzikale vrienden.

Lees ook: Gaat Jamai het dirigeren oppakken na Maestro?

Nieuwe traditie in Het Concertgebouw

Op de website wordt de avond toegelicht: ‘Een nieuwe traditie in Het Concertgebouw: Het Grote Klassieke Muziek Festijn! Een uitbundige avond met de mooiste, ontroerendste en beroemdste stukken uit de klassieke muziek. Muziek die je in het écht wil horen. En waar kan dat beter dan in Het Concertgebouw. Elke editie van Het Grote Klassiek Muziek Festijn nodigen we een muzikale eregast uit. Dit jaar kan dat maar één iemand zijn: Jamai Loman. Hij neemt ons mee langs zijn favoriete klassieke muziekstukken. Bovendien nodigt Jamai gastartiesten en muzikale vrienden uit.’

Dromen die werkelijkheid worden

Via een post op Instagram deelt Jamai hoe bijzonder dit moment is: ‘Sinds mijn deelname aan idols zijn er de afgelopen 23 jaar vele dromen uitgekomen. Maar soms gebeuren er ook dingen waarvan ik niet eens durfde te dromen: Het Concertgebouw start een nieuwe traditie en ik mag als allereerste gast deel uitmaken van deze bijzondere avond.’

Tekst gaat verder onder post.

Missie en uitnodiging

Als eregast schetst Jamai zijn missie voor de avonden: ‘Met het popup-orkest vieren wij op 17 en 18 november de schoonheid van klassieke meesterwerken. We herbeleven ze en geven ze door aan een nieuwe generatie. In een tijd waarin de mensheid voor grote en belangrijke vragen staat, kan muziek antwoorden bieden uit het verleden die verrassend raak blijken voor het heden. Alleen wij mensen kunnen kunstvormen levend houden. Juist daarom is het nu belangrijker dan ooit om elkaar te inspireren en de puurheid van die betekenis hoorbaar te maken.’ Daarbij roept hij het publiek op om kaarten te halen: ‘Ik ben overladen met prachtige berichten van mensen die met enthousiasme kennis hebben gemaakt met klassieke muziek. Hopelijk treffen we elkaar in november in Het Concertgebouw om samen de muziek en haar kracht, te beleven en vooral te vieren.’

Tickets kopen kan hier.

Foto: Ramon van Flymen / ANP