Krullen zoals Katja Schuurman? Scoor deze luxe BaByliss-krultangen bij Action

Droom je van prachtige krullen die de hele dag perfect blijven zitten? Goed nieuws: bij Action kun je nu drie luxe BaByliss-krultangen scoren voor een voordelige prijs. Met deze professionele stylingtools creëer je moeiteloos een look à la Katja Schuurman. Welke past het beste bij jouw haar?

Drie krultangen voor krullen die blijven zitten

BaByliss 9000 Cordless Waving Wand krultang

Met de BaByliss 9000 Waving Wand creëer je zachte, natuurlijke golven. Het draadloze design maakt stylen een stuk eenvoudiger, omdat je niet gehinderd wordt door een snoer. Deze krultang is binnen 15 seconden warm, ideaal als je haast hebt. Met drie temperatuurstanden pas je de hitte aan op jouw haartype, terwijl de keramische coating zorgt voor een glanzende finish. Perfect voor een nonchalante beach look of romantische krullen die de hele dag blijven zitten.

BaByliss 9000 Cordless Curling Tong krultang

Voor wie houdt van strakke, gedefinieerde krullen is de BaByliss 9000 Curling Tong een uitkomst. Dankzij de compacte diameter van 25 mm zijn de krullen steviger en blijven ze langer in model. Deze krultang is ook draadloos en makkelijk mee te nemen, ideaal voor onderweg of last-minute touch-ups. De slimme verwarmingstechnologie beschermt je haar tegen oververhitting en geeft een langdurig resultaat.

BaByliss 9000 Cordless Waver krultang

Wil je iets unieks proberen? De BaByliss 9000 Waver geeft je die trendy wafelkrullen met extra volume. Net als de andere modellen is deze wafelkrultang draadloos, compact en voorzien van een keramische coating voor glanzend haar. Perfect voor een feestje of een opvallende look die urenlang blijft zitten.

Tips voor krullen die blijven zitten

Gebruik een hittebeschermer om je haar gezond te houden.

Zorg ervoor dat je haar schoon en droog is voordat je begint.

Fixeer je krullen met een goede haarspray, vooral als je fijn haar hebt.

Dankzij Action zijn luxe tools zoals de BaByliss 9000-serie nu toegankelijker dan ooit. Of je nu kiest voor zachte golven, strakke krullen of opvallende wafelkrullen, met deze krultangen haal je professioneel resultaat in huis. Welke ga jij proberen?



Let op! Deze krultangen zijn alleen online verkrijgbaar

Foto: Getty Images

Tekst: Suzanne de Bakker