5 celebwaardige glitter outfits om te stralen tijdens de feestdagen – dé kersttrend van 2024

Met de feestdagen in het vooruitzicht is het tijd om te zoeken naar die perfecte, glamoureuze look. Dit jaar zijn glitter outfits de ultieme kersttrend, en ze zorgen ervoor dat jij een celebwaardige uitstraling hebt. Of je nu kiest voor een subtiele glans of volledig gaat voor glitter en glamour, met deze outfits maak je zeker indruk.

Tips om jouw glitter outfit te laten shinen

1. Glamour zonder overdaad

Glitter kan snel te veel worden, maar het hoeft zeker niet altijd overdreven te zijn. Kies voor een outfit waarin één item de show steelt, zoals een top op een neutrale broek. Zo creëer je een stijlvolle, sprankelende look die toch chic blijft.

2. Sparkling accessoires

Wil je het liever subtiel houden? Houdt het dan bij accessoires. Een opvallende clutch of schoenen met glitter kunnen al genoeg zijn om jouw outfit feestelijk te maken. Zo hoef je niet all-out glitter te dragen om op te vallen en geef je toch een sprankje feestelijkheid aan je look.

3. Zacht en sprankelend

Combineer het met zachte stoffen zoals fluweel of zijde voor een elegante uitstraling. Denk bijvoorbeeld aan een fluwelen jurk met subtiele details of een glinsterende sjaal over een zijden top. Dit geeft je outfit een luxe uitstraling en zorgt voor een mooi contrast.

4. Stoere glitter looks

Glitter kan ook edgy zijn. Probeer eens een glitterblazer of broek met metallic glans. Draag het met een leren jasje of grove boots voor een verrassend stoere touch. Zo ben jij niet alleen glamoureus maar ook nog eens uniek tijdens de feestdagen.

5x Weekend’s favoriete glitter outfits

1.

Top met pailletten

2.

Trui met glitter

3.

VILA Jumpsuit ‘VIFAITH’

4.

ONLY high waist straight fit broek

5.

Overslagjurk met pailletten

Foto: Getty Images

Tekst: Suzanne de Bakker