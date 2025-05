ZIEN: Zwangere Rihanna straalt op de rode loper

Tekst: Anna Wubben

Rihanna straalde aan de arm van haar man A$AP Rocky in Cannes tijdens de première van de film Highest 2 Lowest. A$AP speelt een rol in deze film van Spike Lee.

Kort nadat bekend werd dat de twee voor de derde keer een kindje verwachten, konden ze samen de nodige felicitaties in ontvangst nemen. De babybuik van de 37-jarige Rihanna is al goed zichtbaar. De misdaadthriller Highest 2 Lowest is de nieuwe film van Spike Lee, geïnspireerd op de film High And Low van de Japanse filmmaker Akira Kurosawa. Denzel Washington speelt een hoofdrol in deze film. Tot zijn grote verrassing kreeg die in Cannes ook nog eens een ere-Palm uitgereikt. ’Je hebt een uitzonderlijke carrière achter de rug’, zo kreeg hij te horen. ’En je werk is altijd van hoog niveau geweest.’