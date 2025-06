ZIEN: Janet Jackson en andere sterren op de rode loper

Tekst: Anna Wubben

Tijdens het American Music Awards-gala in Las Vegas mocht Janet Jackson een Icon Award in ontvangst nemen. ’Ik vind mezelf absoluut geen icoon’, aldus de zangeres. ’Toewijding en hard werken, dat wel. Maar geen icoon hoor.’

Tijdens het gala trad ze voor het eerst in zeven jaar weer eens live op televisie op. Begeleid door een liveband zong ze een medley van haar hits, zoals Someone To Call My Lover en All For You. De American Music Awards waren voor het eerst sinds 2022 weer terug op tv. De show werd gepresenteerd door Jennifer Lopez. Zij zorgde voor een opvallende openingsact door een medley van maar liefst zes minuten te brengen van meer dan twintig hits van alle genomineerden. Billie Eilish werd met maar liefst zeven awards de grote winnaar van de avond. Vanwege haar tour door Europa was ze niet van de partij. Middels een video liet ze weten sprakeloos te zijn. ’Dit is crazy, ik weet niet wat ik moet zeggen.’