ZIEN: BN’ers stralen tijdens première Superman

Tekst: Anna Wubben

Hij was er niet bij tijdens de Nederlandse première van de nieuwe Superman, maar Will Reeve is in de film wel even te zien. ’Ik kom alleen maar even een soort van voorbij lopen’, aldus de zoon van Christopher Reeve, die in maar liefst vier films de rol van Clark Kent – en dus Superman – speelde.

Het zal de meeste Nederlandse gasten tijdens het kijken van de film niet eens zijn opgevallen. In deze nieuwe Superman-film besluit Clark Kent uit te zoeken waar hij precies vandaan komt en wat dit te betekenen heeft. Hij probeert zijn Kryptonische achtergrond te rijmen met zijn zeer menselijke opvoeding. De rol van Superman wordt gespeeld door David Corenswet. Verder zien we onder meer Rachel Brosnahan als Lois Lane en Nicholas Hoult als Lex Luthor. David Corenswet was eerder te zien in de series The Politician en Hollywood.