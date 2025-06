ZIEN: BN’ers schitteren op loper tijdens première Dear Evan Hansen

Tekst: Sabine Krouwels

De musical Dear Evan Hansen gaat onder meer over sociale media, eenzaamheid en prestatiedruk bij pubers. Afgelopen week ging de Nederlandse versie in première in theater DeLaMar in Amsterdam.

Door het eerdere succes op Broadway waren de verwachtingen op de blauwe loper hooggespannen. ’Ik verwacht een van de beste musicals van Nederland, want het is in het buitenland een van de beste voorstellingen die ooit gemaakt is’, zei Soy Kroon tegen Shownieuws. De thema’s die dit verhaal aanstipt, zijn herkenbaar voor veel aanwezigen, vindt ook Freek Bartels. ’Ik denk dat het iets is waar veel jonge mensen zich mee kunnen identificeren.’ ’Misschien is het gewoon puur de menselijkheid die ons allemaal erg gaat raken’, hoopte prinses Laurentien. Na afloop waren de reacties louter positief. ’Ik heb maar één woord: geweldig’, aldus een enthousiaste Simone Kleinsma. ’Alles is goed. De mensen zijn goed. Ik vind de vertaling geweldig. De muziek vind ik goed.’ ’Daar sluit ik me helemaal bij aan’, voegde Jamai Loman toe. ’Het is schitterend gedaan.’