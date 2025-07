ZIEN: bekend Nederland op de loper van De Film Van Rutger, Thomas En Paco

Tekst: Anna Wubben

Volgens André Hazes is zijn verschijning in De Film Van Rutger, Thomas En Paco speciaal voor zijn zoon Dré. ’Die is gek op Thomas en Rutger. Kun je nagaan hoe verrast hij was toen we samen de trailer van hun film zaten te kijken en hij mij ineens zag.’

Al vertelt de zanger er meteen bij dat het maar een heel klein rolletje is. ’Je moet wel je ogen openhouden, anders zie je me niet.’ Het is overigens niet zijn acteerdebuut. ’Toen ik vijftien was, speelde ik Bram in de soap Onderweg Naar Morgen.’

Rutger Vink en Thomas van Grinsven zijn bekend van YouTube en hebben nu dus ook hun eigen film. Rutger en Thomas leiden daarin een heerlijk leven: een fijn huis, een populair YouTube-kanaal en de allerliefste hond Paco. Maar dan verschijnt mevrouw Tiffy Woefels, een rol van Eva Van Der Gucht, die voor haar winkel in hondenspullen een nieuw hondenmodel zoekt. Rutger en Thomas vinden de aanbieding te mooi om waar te zijn en zeggen nee. Maar mevrouw