In beeld: BN’ers op de rode loper van de Buma Awards

Tekst: Anna Wubben

Tijdens het jaarlijkse Buma Awards Gala in het ITA in Amsterdam werd onder andere Boudewijn de Groot flink in het zonnetje gezet. Hij ontving de Lennaert Nijgh Prijs 2025. Die is bedoeld voor artiesten die excelleren op het gebied van het Nederlandstalige lied.

Boudewijn werd een ambassadeur genoemd, een muzikale verhalenverteller die woorden vleugels weet te geven. ’Zijn carrière is een reis door tijd en taal. Deze award is niet alleen een bekroning van een groot artiest, maar ook een eerbetoon aan de unieke vriendschap tussen Boudewijn en Lennaert Nijgh, die de Nederlandse muziek voor altijd heeft veranderd. De hits die Boudewijn de Groot samen met hem schreef, zijn de bouwstenen van de Nederlandstalige popmuziek. ’Ik dacht dat hij die onderscheiding al lang had gekregen’, zei een aanwezige. ’Maar dat bleek dus niet het geval te zijn.’