Anna Nooshin Thijs Boermans

Zó begon de romance tussen Anna Nooshin en Thijs Boermans

Tekst: Denise Delgado

31/08/2025

Het was allesbehalve love at first sight toen Anna Nooshin (38) voor het eerst Thijs Boermans (28) ontmoette. Wat begon als een toevallige ontmoeting op een verjaardagsfeestje, groeide uiteindelijk uit tot een liefdevolle relatie en een gezinnetje. In de podcast ‘Borrelpraat’ vertelt Thijs hoe hun romance eigenlijk helemaal niet de bedoeling was.

Thijs zat nog midden in zijn wilde jaren toen hij Anna ontmoette. “Ik kende haar echt niet,” geeft hij toe. Op een verjaardagsfeest in het huis van zijn vader, net terug van een losbandige maand in Mexico, stond hij meer te feesten dan te daten.

Vertraagde chauffeur

Anna was meegekomen via een gezamenlijke vriend, Robbert Rodenburg, omdat ze net uit een relatie kwam. Ze had eigenlijk van plan om snel weer te vertrekken, zelfs een tequila van Thijs sloeg ze af. Maar door een vertraagde chauffeur raakten ze toch aan de praat. “Ze keek naar het huis, overal bier, en zei: ‘Ik heb OCD, ik trek dit niet.’ En toen begon ze op te ruimen”, lacht Thijs.

Van GTST naar VS

Tijdens het opruimen nodigde hij haar uit voor een drankje. Haar reactie? “Met of zonder Robbert?” “Zonder!” wist Thijs zeker. En de rest is geschiedenis. Kort daarna verhuisde Anna naar New York, maar hun liefde groeide snel. Thijs pendelde elk weekend tussen GTST-opnames in Nederland en Anna’s leven in de VS.

Lees ook: Thijs Boermans over Anna Nooshin en ouderschap: ‘Voelt goed’

In augustus 2023 maakten ze hun relatie officieel bekend en kondigden tegelijk de komst van hun eerste kindje aan. Een half jaar later werd hun dochter Nala geboren.

Bekijk ook:

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @ANNANOOSHIN

LEES OOK

Column: Oneindige vakantiedagen
Miljuschka over openbaarheid moeder Astrid Holleeder: ‘Vanaf nu mogen we samen gezien worden’
Verlies Loretta en Manuëla zet Jeroen Pauw aan het denken: ‘Wat is écht belangrijk?’
K3 past songtekst aan die beter bij deze tijd past

Uit andere media

Party Roodkapje Lente2017 5000x3333px Z Nr 15114

Wist jij dat deze bekende stemmen in de Efteling sprookjes vertellen?

Eerder dit jaar werd De Prinses op de Erwt als 31ste sprookje toegevoegd aan het Sprookjesbos van de Efteling. Bij het kijktafereel wordt het verhaal verteld in de vorm van een lied, gezongen door de Belgische zangeres Geike Arnaert. Zij is niet de enige ster die in de Efteling haar stem laat horen, want in het Sprookjesbos klinken ook de stemmen van tal van bekende Nederlanders. Op de website van Party vind je een overzicht.
Weekend Carlo Boszhard en zijn partner Herald Adolfs

Dit is Herald, de verloofde van Carlo Boszhard

Carlo Boszhard is al jarenlang een van de bekendste gezichten op de Nederlandse televisie. Achter hem staat echter een even belangrijke kracht: zijn partner Herald Adolfs uit Almelo. Samen vormen ze een team waarin persoonlijke band en professionele samenwerking moeiteloos samenkomen.
Sante menstruatiescheten

Wat zijn menstruatiescheten? (En wat kun je eraan doen?)

Inmiddels praten we veel openlijker over onze menstruatie dan vroeger, maar er blijven altijd van die gênante dingen waar je liever niet over begint. Winderigheid tijdens je menstruatie bijvoorbeeld. Ook wel bekend als ‘menstruation farts’.
Vriendin makelaar mandy

Makelaar Mandy: ‘Waarom zou hij nu achter mij aan zitten?’

Mandy (32) is single en werkt als makelaar in een kantoor in een middelgrote stad. Tijn, haar biseksuele minnaar, heeft hun relatie on hold gezet. Mandy is er kapot van. En waarom krijgt ze ineens grijze enveloppen met anonieme krantenknipsels?
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise