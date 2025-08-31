Zó begon de romance tussen Anna Nooshin en Thijs Boermans

Tekst: Denise Delgado

Het was allesbehalve love at first sight toen Anna Nooshin (38) voor het eerst Thijs Boermans (28) ontmoette. Wat begon als een toevallige ontmoeting op een verjaardagsfeestje, groeide uiteindelijk uit tot een liefdevolle relatie en een gezinnetje. In de podcast ‘Borrelpraat’ vertelt Thijs hoe hun romance eigenlijk helemaal niet de bedoeling was.

Thijs zat nog midden in zijn wilde jaren toen hij Anna ontmoette. “Ik kende haar echt niet,” geeft hij toe. Op een verjaardagsfeest in het huis van zijn vader, net terug van een losbandige maand in Mexico, stond hij meer te feesten dan te daten.

Vertraagde chauffeur

Anna was meegekomen via een gezamenlijke vriend, Robbert Rodenburg, omdat ze net uit een relatie kwam. Ze had eigenlijk van plan om snel weer te vertrekken, zelfs een tequila van Thijs sloeg ze af. Maar door een vertraagde chauffeur raakten ze toch aan de praat. “Ze keek naar het huis, overal bier, en zei: ‘Ik heb OCD, ik trek dit niet.’ En toen begon ze op te ruimen”, lacht Thijs.

Van GTST naar VS

Tijdens het opruimen nodigde hij haar uit voor een drankje. Haar reactie? “Met of zonder Robbert?” “Zonder!” wist Thijs zeker. En de rest is geschiedenis. Kort daarna verhuisde Anna naar New York, maar hun liefde groeide snel. Thijs pendelde elk weekend tussen GTST-opnames in Nederland en Anna’s leven in de VS.

In augustus 2023 maakten ze hun relatie officieel bekend en kondigden tegelijk de komst van hun eerste kindje aan. Een half jaar later werd hun dochter Nala geboren.

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @ANNANOOSHIN