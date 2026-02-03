De Hanslers

Onder deze omstandigheden begon Mike Hansler zijn relatie met Veerle

Tekst: Evelien Berkemeijer

03/02/2026

Op de première van De Bevers Zijn Er Bijna vertelde Mike Hansler samen met zijn nieuwe vriendin Veerle hoe hun allereerste afspraakje verliep. Het was hun eerste rode loper samen en het gaat goed met hen. John en Kees de Bever hadden het koppel uitgenodigd voor de voorstelling.

De show waar De Hanslers aanwezig waren, draait om campings en dus kreeg het duo de keuze van Party voorgelegd: primitieve camping of all-inclusive hotel? Veerle koos zonder aarzelen voor comfort. Mike sloot aan, maar lichtte hun positieve ervaringen met kamperen nog toe.

Lees ook: Woeste Monique Hansler haalt uit: ‘Psychologen zijn gestoord’

De keuze voor comfort

De vraag bleek raak, juist omdat hun begin allesbehalve luxe was. Mike legde uit: ‘Primitieve camping hebben we ook wel ervaren. Onze allereerste date was een weekje met mekaar op vakantie in een tentje met de twee honden van Veerle erbij in de Pyreneeën dus primitiever kon het toen eigenlijk niet.’ Hun start was dus puur en eenvoudig, wat Veerle erg leuk noemt.

Tekst gaat verder onder video.

De basis gelegd in de Pyreneeën

Ondanks de minimale omstandigheden, kijkt Veerle warm terug op dat avontuur. Haar conclusie is kort maar veelzeggend: ‘Dat was de basis van alles.’ Die eerste week, met tent en honden in de bergen, vormde het fundament waarop Mike en Veerle vandaag zichtbaar verder willen bouwen.

Foto: ANP

Uit andere media

Party Horoscoop

Horoscoop: dit brengt week 6 met zich mee

Deze horoscoop komt uit Party editie 6.
Weekend Us Entertainment Film Ampas Governors Awards Show Tom Cruise

Tom Cruise vertrekt uit Londense penthouse na gewapende overval

Een plotseling vertrek voor Tom Cruise. De acteur (63) heeft zijn penthouse in het chique Knightsbridge verlaten vanwege veiligheidszorgen. Britse media melden dat zijn vertrek volgde op een gewapende overval op een nabijgelegen Rolex-winkel.
Vriendin Makelaar Mandy

Makelaar Mandy: ‘Ik vraag me af of het single zijn me te lang begint te duren’

Mandy (33) is single en werkt als makelaar in een middelgrote stad. Haar liefdesleven is allesbehalve rustig: ze is verliefd op haar biseksuele, getrouwde buurman Tijn, heeft een crush op collega Maureen én onderhoudt in het geheim een seksuele relatie met een bekende Nederlander.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien