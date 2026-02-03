Onder deze omstandigheden begon Mike Hansler zijn relatie met Veerle

Tekst: Evelien Berkemeijer

Op de première van De Bevers Zijn Er Bijna vertelde Mike Hansler samen met zijn nieuwe vriendin Veerle hoe hun allereerste afspraakje verliep. Het was hun eerste rode loper samen en het gaat goed met hen. John en Kees de Bever hadden het koppel uitgenodigd voor de voorstelling.

De show waar De Hanslers aanwezig waren, draait om campings en dus kreeg het duo de keuze van Party voorgelegd: primitieve camping of all-inclusive hotel? Veerle koos zonder aarzelen voor comfort. Mike sloot aan, maar lichtte hun positieve ervaringen met kamperen nog toe.

Lees ook: Woeste Monique Hansler haalt uit: ‘Psychologen zijn gestoord’

De keuze voor comfort

De vraag bleek raak, juist omdat hun begin allesbehalve luxe was. Mike legde uit: ‘Primitieve camping hebben we ook wel ervaren. Onze allereerste date was een weekje met mekaar op vakantie in een tentje met de twee honden van Veerle erbij in de Pyreneeën dus primitiever kon het toen eigenlijk niet.’ Hun start was dus puur en eenvoudig, wat Veerle erg leuk noemt.

Tekst gaat verder onder video.

De basis gelegd in de Pyreneeën

Ondanks de minimale omstandigheden, kijkt Veerle warm terug op dat avontuur. Haar conclusie is kort maar veelzeggend: ‘Dat was de basis van alles.’ Die eerste week, met tent en honden in de bergen, vormde het fundament waarop Mike en Veerle vandaag zichtbaar verder willen bouwen.

Foto: ANP